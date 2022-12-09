Паники нет: в Белгороде - воздушная тревога (видео)

В постоянно обстреливаемом российском городе Белгороде днем 9 декабря звучала воздушная тревога. Пропагандистские СМИ уверяют, что это плановая проверка системы оповещения населения, которая происходит ежегодно.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, публикуя видео тревоги.

"С 2 декабря 2022 года по 24 января 2023 года ежедневно в 14:30 будут проверять уличные громкоговорители и электромеханические сирены. Просим вас сохранять спокойствие. Эта проверка регулярно проводится в областном центре из года в год", — говорится в сообщении белгородских пабликов.

Ситуация в Белгородской области

В приграничной Белгородской области с начала войны случаются разные взрывы на нефтебазах и складах с оружием. Местные власти это объясняют "головотяпством" или "эффектом линзы". Также в регионе часто падают российские ракеты С-300, которые россияне запускают по жилым домам в Харькове.

Кроме того, в Белгородской области создают свою терроборону. Туда набирают больных и пожилых мужчин. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что сейчас бойцов терробороны тренируют "опытные инструкторы".

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