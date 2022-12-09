Главный тренер клуба УПЛ получил предложение с Европы

"Заря" может остаться без главного тренера.

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен получил предложение от европейского клуба.

Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке.

Сам клуб не называется. Если он готов заплатить компенсацию зари за нидерландского тренера, то луганский клуб отпустит своего наставника.

Источник отмечает, что в случае отъезда ван Леувена клуб может возглавить Александр Бабич.

Нидерландский специалист возглавил "Зарю" только летом 2022-го.

"Заря" ушла на зимний перерыв на 4 позиции турнирной таблицы УПЛ с 28 очками в активе.

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