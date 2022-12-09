Главный тренер клуба УПЛ получил предложение с Европы

"Заря" может остаться без главного тренера.
Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен получил предложение от европейского клуба.
Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке.
Сам клуб не называется. Если он готов заплатить компенсацию зари за нидерландского тренера, то луганский клуб отпустит своего наставника.
Источник отмечает, что в случае отъезда ван Леувена клуб может возглавить Александр Бабич.
- Нидерландский специалист возглавил "Зарю" только летом 2022-го.
- "Заря" ушла на зимний перерыв на 4 позиции турнирной таблицы УПЛ с 28 очками в активе.
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