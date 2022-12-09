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Главный тренер клуба УПЛ получил предложение с Европы

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
464
Время на прочтение
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Главный тренер клуба УПЛ получил предложение с Европы

Фото: ФК Заря

"Заря" может остаться без главного тренера.

Главный тренер луганской "Зари" Патрик ван Леувен получил предложение от европейского клуба.

Об этом сообщили в эфире программы ТаТоТаке.

Сам клуб не называется. Если он готов заплатить компенсацию зари за нидерландского тренера, то луганский клуб отпустит своего наставника.

Источник отмечает, что в случае отъезда ван Леувена клуб может возглавить Александр Бабич.

  • Нидерландский специалист возглавил "Зарю" только летом 2022-го. 
  • "Заря" ушла на зимний перерыв на 4 позиции турнирной таблицы УПЛ с 28 очками в активе.

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Дата публикации
Просмотры
464
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