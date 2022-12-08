"Им придется заплатить много денег": в "Шахтере" прокомментировали будущее Мудрика

Срна заявил, что Мудрик не имел контактов ни с каким клубом.

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал будущее вингера Михаила Мудрика.

Он заявил, что 21-летний украинец не вел переговоров ни с одним клубом относительно своего трансфера.

"Михаил – большой талант, у него четырехлетний контракт. До сих пор он не имел контактов ни с одним клубом. Если кто-то хочет его, им придется заплатить много денег. Он наше настоящее", – цитирует слова функционера Tuttomercatoweb.

Ранее главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета заявил, что руководство клуба работает над трансфером Мудрика.

"Шахтер" намерен продать Мудрика не менее чем за 100 миллионов евро. Его услугами, кроме "Арсенала", интересуются также "Ньюкасл", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистам.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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