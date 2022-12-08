Может присоединиться к Зинченко: гранд АПЛ хочет подписать звезду "Шахтера"

"Арсенал" работает над подписанием Мудрика.
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал слухи о возможном подписании вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.
21-летний украинец может быть подписан в январе 2023 года.
"Мы стараемся", – цитирует Артету Football London.
"Шахтер" намерен продать Мудрика не менее чем за 100 миллионов евро. "Горняки" повысили стоимость игрока по итогам выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.
На него претендуют многие европейские клубы, среди которых "Ньюкасл", "Арсенал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.
- В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистам.
- Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.
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