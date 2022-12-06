Талантом "Шахтера" заинтересовался итальянский гранд – СМИ

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин попал в список интересов "Ювентуса".

Об этом сообщает Calcioblog.it.

В 21-летнем украинце видят замену Войцеху Щенсны, контракт с которым истекает летом 2024 года. Принимая во внимание возраст и зарплату поляка, с ним вряд ли продолжат сделку.

Кроме Трубина "Ювентус" рассматривает и другие кандидатуры: вратаря "Аталанты" Марко Карнезекки и голкипера "Эмполи" Гульельмо Викарио.

Трубин выступает за первую команду "Шахтера" с 2020 года. В текущем сезоне на счету Трубина – 18 матчей во всех турнирах и 21 пропущенный гол.

"Шахтер" победил полтавскую "Ворсклу" в последнем матче перед зимним перерывом и с 30 очками закрепился на втором месте в УПЛ.

полтавскую "Ворсклу" в последнем матче перед зимним перерывом и с 30 очками закрепился на втором месте в УПЛ. "Ювентус" в турнирной таблице Серии А занимает третью строчку.

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