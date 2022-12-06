Талантом "Шахтаря" зацікавився італійський гранд – ЗМІ

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив до списку інтересів "Ювентуса".

Про це повідомляє Calcioblog.it.

У 21-річному українцю бачать заміну Войцеху Щенсни, контракт з яким спливає влітку 2024 року. Зважаючи на вік та зарплату поляка, з ним навряд чи продовжать угоду.

Крім Трубіна, "Ювентус" розглядає й інші кандидатури: воротаря "Аталанти" Марко Карнезеккі та голкіпера "Емполі" Гульєльмо Вікаріо.

Трубін виступає за першу команду "Шахтаря" від 2020 року. У поточному сезоні на рахунку Трубіна – 18 матчів у всіх турнірах та 21 пропущений гол.

"Шахтар" переміг полтавську "Ворсклу" в останньому матчі перед зимовою перервою та з 30 очками закріпився на другому місці в УПЛ.

полтавську "Ворсклу" в останньому матчі перед зимовою перервою та з 30 очками закріпився на другому місці в УПЛ. "Ювентус" у турнірній таблиці Серії А посідає третій рядок.

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