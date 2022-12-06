Гендиректорка "Дождя" розридалась після гучного скандалу у прямому ефірі

Синдєєва каже, що знає – "українці нам не вибачать", але все ж просить Коростельова повернутися на телеканал.

Генердиректорка телеканалу "Дождь" Наталія Синдєєва закликала повернутися на роботу ведучого Олексія Коростельова, звільненого за слова про допомогу російським мобілізованим.

Свій заклик Синдєєва виголосила у відеозверненні в Мережі.

У ролику заплакана гендиректорка "Дождя" слізно розповідає, як жахливо почувається в останні дні, та називає помилкою звільнення Коростельова.

"Ми за помилку звільнили Льошу. Це було найжахливіше, що ми могли зробити в тій ситуації. Требу було відсторонити Льошу від ефіру, видихнути. Всі ці чотири дні я хочу виправити помилку і сказати: "Льошо, вибач", – йдеться у зверненні Синдєєвої.

"Звісно, багато хто не зрозуміє мене і скаже: "Ну, як же так? На кону – ціна питання всього телеканалу, тому що українці нам не вибачать". А як цьому телеканалу далі жити, якщо ми скоїли підлість? Це, звісно, підлість щодо людини, яка з нами", – додала гендиректорка телеканалу.

Вона назвала слова Коростельова про допомогу мобілізованим помилкою і водночас сказала, що українці "можуть за це нас не вибачити". Проте Синдєєва заявила, що "більше так не може".

Скандал на телеканалі "Дождь"

Кілька днів тому навколо російського телеканалу "Дождь" спалахнув скандал. Телеведучий Олексій Корестельов проговорився в ефірі про те, що канал допомагає в оснащенні мобілізованих на війну проти України росіян.

Після цих слів Коростельова було звільнено з телеканалу.

А 6 грудня стало відомо, що Латвія анулювала ліцензію на мовлення телеканала "Дождь". Зауважимо, телеканал вів мовлення в Латвії після повномасштабного вторгнення РФ до України.

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