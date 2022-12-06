У Латвії анулювали ліцензію російського каналу "Дождь" після заяви про допомогу окупантам

Латвія анулювала ліцензію на мовлення телеканала "Дождь", який створили російські журналісти, які переїхали до Риги після початку вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє видання Latvijas Zinas.

Голова Ради Іварс Аболіньш уточнив, що рішення про відкликання ліцензії на мовлення було ухвалено у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку. Вже від 8 грудня "Дождь" припинить мовлення у Латвії.

"Рішення було ухвалено після оцінки комплексу порушень, допущених останнім часом: ненадання треку національною мовою для трансляцій, зображення Криму на карті як частини території Росії, назва російської армії "наша армія", можлива підтримка російської армії. Також було оцінено інформацію, отриману від Служби державної безпеки, зміст якої Аболіньш не розголошує", - сказано у повідомленні.

Мовлення "Дождя" також планують заблокувати у YouTube у Латвії. Національна рада проситиме поставити геоблокування каналу на цій платформі.

Аболіньш підкреслив, що керівництво "Дождя" не розуміє і не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може діяти на території Латвії".

Скандал з телеканалом "Дождь" у Латвії

Нещодавно на російському опозиційному телеканалі "Дождь" заявили про допомогу в оснащенні мобілізованих окупантів, яких відправляють вбивати українців.

Ведучого Олексія Коростельова звільнили з телеканалу після його слів про допомогу мобілізованим окупантам.

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