Відключення світла на Волині 6 грудня: графік обленерго

Споживачі скаржаться, що графіки не відповідають дійсності.
У вівторок, 6 грудня, на Волині тривають стабілізаційні відключення світла за графіками.
Про це повідомили в ПрАТ "Волиньобленерго".
Встановлено ліміт споживання електроенергії на область, перевищення якого не допускається. Загалом по області залишається дефіцит потужності, як і по всій Україні після російських обстрілів 5 грудня.
Переглянути графіки відключення світла на Волині можна за посиланням.
Варто зазначити, що у коментарях на сторінці "Волиньобленерго" в Facebook споживачі скаржаться, що графіки не відповідають дійсності. Світло відключають в інший час.
"Графіки не відповідають дійсності! В Заріччі увімкнули світло лише на 45 хвилин. І постійна відповідь Волинь обленерго - перевантажена система",
"На Кравчука світла нема від вчора з 17:00, вже 15 годин! Це ще аварійне чи вже стабілізаційне відключення? Ви якесь адекватне пояснення цьому дати можете?",
"Для чого ті графіки, якщо їх не дотримують? Нововолинськ, Винниченка, 5:30 по графіку світло має бути, а його нема", - написали в коментарях.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, що під час масованої російської ракетної атаки 5 грудня по Україні було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Як наслідок - майже в усіх областях тривають аварійні (екстрені) відключення світла.
Читайте також: