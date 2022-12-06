Резніков про російські атаки по Україні: "Окупанти самі ведуть нас до перемоги"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що своїми ракетними атаками окупанти лише посилюють підтримку України з боку партнерів і таким чином наближають нашу перемогу.

За словами очільника Міноборони Олексія Резнікова, російська армія не може перемогти українську на полі бою, тому воює проти цивільного населення ракетами.

Про це Резніков сказав 6 грудня в ефірі телемарафону.

"Їхня (окупантів - ред.) логіка дуже проста, вони не можуть перемогти українські Збройні сили та взагалі наші Сили оборони на полі бою, тому розпочали війну з цивільним населенням. Їх мрія - занурити нас з вами в темряву та холод, щоб народ України сказав: "все, досить, хочемо здатися та примусити владу на перемовини". Після одразу у світі знайдуться адвокати Кремля, які радісно будуть потирати долоні та казати "сідаймо за стіл перемовин" та давати якісь "гарантії" тощо", — каже Резніков.

За його словами, росіяни прагнуть втілити "Мінськ-3", однак вони не розуміють того, що їхній терор мирного населення лише посилює підтримку України на її шляху до перемоги.

"Вони навіть цинічно називають ці удари "гуманітарними обстрілами" та "гуманітарними ракетами". Це тактика нового військового керівництва, яке призначено відповідати за цю "спецоперацію", але вони не розуміють одного - такі атаки лише посилюють спротив і стійкість української нації. Мало того, це посилює бажання партнерів нас підтримати", — наголошує міністр оборони.

Резніков пригадує, як після одного з масованих ракетних ударів по Україні змінилася риторика деяких країн на засіданні "Рамштайну". Саме після цього країни Заходу почали говорити про посиленя української ППО. Зокрема, тоді Іспанія погодилася надати свої ППО Hawk.

"Тому ці ідіоти (російські окупанти - ред.) просто роблять речі, які не приведуть їх в жодному разі до перемоги. Вони приведуть нас з вами до нашої перемоги", — наголосив Резніков.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков після чергового масованого ракетного удару Росії по українській цивільній інфраструктурі провів телефонну розмову з керівником Пентагону Ллойдом Остіном. З американським колегою він обговорив подальші кроки, які країни спрямують на посилення української ППО.

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