Резніков зустрівся з міністром оборони Греції: "Мир у Європі має бути відновлений"

Греція підтримує Україну у її прагненні подолати російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся президенткою Греції Катериною Сакелларопулу. Також зустріч із колегою провів міністр оборони Олексій Резніков.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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“На полях зустрічі Президента Греції Катерини Сакелларопулу та Президента України Володимира Зеленського зустрівся з Міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулосом. Мій грецький колега – справжній друг України. Греція нас повністю підтримує. Ми віримо, що мир у Європі має бути відновлений”, - наголосив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що в Росії для війни проти України набирають так званих “добровольців”.

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