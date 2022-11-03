Яке зараз головне завдання Путіна у війні проти України: експерт розкрив плани диктатора

Путін хотів би зафіксувати фронт, щоб навесні зібрати пристойне військо та влаштувати наступ з Білорусі на Сумському напрямку.

Головне завдання президента Росії Володимира Путіна у війні проти України – створити там енергетичну кризу завдяки масованим ракетним ударам і таким чином забезпечити умови для переговорів.

Про це військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів в ефірі "Апостроф ТБ".

За оцінками експерта, на сьогодні в російської армії не залишилося більше сил для великої атаки. Окупанти не можуть створити резерви ні на Донеччині, ні на півдні, ні створити угруповання у Білорусі. Загарбники, можливо, хотіли би влаштувати повторний наступ на Сумщину й Чернігівщину.

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"Генерали пропонують Путіну різний розвиток подій, як врятувати ситуацію. Насправді задача у Путіна зараз – не оточити війська, добитися військових успіхів. Це неможливо навіть теоретично. Зараз головне – вийти з тієї стратегічної халепи, в яку він потрапив 24 лютого", – сказав Самусь.

"Він хотів заморозити Європу, створити там енергетичну кризу – не вийшло. Тепер він хоче створити таку кризу в Україні, завдаючи масованих ракетних ударів по інфраструктурі. Але головне завдання цих ударів – створити умови для переговорів. Він хотів би зафіксувати фронт і на весну зібрати пристойне військо та провести операцію з Сумського напрямку, з території Білорусі. Але ніхто цього не буде очікувати", – пояснив експерт.

Загроза з Білорусі

Коментуючи загрозу наступу з Білорусі, Самусь повідомив, що там немає на сьогодні створеного ударного угруповання. Окрім того, не видно руху особового складу чи техніки.

Проте РФ може готувати операцію з Сумського напрямку і з півдня для стратегічної поразки ЗСУ. Тож для країни-агресорки може бути доцільним проведення операції з території Білорусі, сказав експерт.

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"В разі проведення такої операції – Сумський напрямок, Донбас і південь, то відтягування українських військ, відкриття величезного північного фронту, навіть якщо там буде 50 тисяч військ, дуже буде потребувати від ЗСУ не тільки фізичного відволікання, а й навантаження на систему управління, ППО, розвідку і так далі. Це додаткове навантаження, що буде лягати на плечі українських військових, і таким чином росіяни можуть спробувати розхитати українську оборону, створюючи нові фронти і нові напрямки", – пояснив Самусь.

Ситуація на Херсонщині

Він також розповів, що наразі російські війська намагаються максимально загальмувати контрнаступ ЗСУ на Херсонському плацдармі. Проте з військового погляду, окупанти не мають шансів.

"Думаю, протягом найближчих тижнів правий берег буде звільнено в будь-якому разі. Хоча Росія хотіла би зберегти Херсон за собою аж до весни, щоб зібрати резерви і повторити спробу. Херсон тоді би пригодився. Але ЗСУ не дозволять їм бути в Херсоні", – прогнозує військовий експерт.

За його оцінками, фронт на півдні буде стабілізований по Дніпру до зими. І для України це не найгірший варіант.

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"Відступ з Херсонського плацдарму з правого берега обернеться катастрофою для Росії, а фронт по Дніпру дозволить ЗСУ сконцентруватися і не дати провести операцію з Сумського та Південного, Запорізького напрямку", – пояснив Самусь.

Нагадаємо, наприкінці жовтня журналісти The New York Times проаналізували перебіг бойових дій в Україні та зробили прогноз на наступні шість тижнів війни. Зокрема, повідомлялося про вікно можливостей для ЗСУ, щоб досягти успіхів на півдні та північному сході, перш ніж негода змусить армію РФ зробити паузу та перегрупуватися.

За оцінками американської розвідки, ЗСУ можуть до грудня просунутися на Донбасі та звільнити Херсон.

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