Зеленський зустрівся з президентом Греції в Києві: про що домовилися

Греція підтримує санкційну політику проти РФ і євроатлантичні прагнення України.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою Греції Катеріною Сакелларопулу, яка приїхала до Києва.

Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

Зеленський подякував Сакелларопулу за візит, який відбувається в той час, коли і українці, і всі європейці потребують максимальної єдності та взаємодії, і зазначив, що перемовини 3 листопада були змістовними й важливими для обох країн.

"Я можу відзначити, що ми справді працюємо разом з грецькою стороною для того, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, закінчити російську злочинну агресію й повернути нормальне життя Україні. Саме з цією метою ми розвиваємо нашу співпрацю в оборонній, політичній, економічній, гуманітарній сферах", – сказав він.

Теми перемовин Зеленського та Сакелларопулу

Президент України повідомив Сакелларопулу про ситуацію на фронті й розповів про роль озброєння, наданого Грецією для захисту українців, а саме, партії БМП-1.

Також Зеленський нагадав, що Україна стала домівкою для понад 100 тис. греків, однак більшість міст і сіл – домівки грецької спільноти на українській землі зруйнували окупанти.

Глави держав обговорили підготовку 9 пакету санкцій ЄС проти Росії, який має дати потужну відповідь агресору за терор.

Також очільники торкнулися проблеми енергетичної загрози.

Під час зустрічі з Катеріною Сакелларопулу було приділено увагу й питанням відбудови України після бойових дій.

Зі свого боку Катеріна Сакелларопулу зазначила, що її сьогоднішній візит свідчить про підтримку України.

Пані президент Греції наголосила на необхідності відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

"Ми ніколи не визнаємо незаконного приєднання регіонів України до держави, яка напала на вас", – сказала вона.

Пані президент зазначила, що Греція засуджує російську агресію, внаслідок якої гинуть українці та завдається шкода інфраструктурі. Вона наголосила, що Росія має відповісти за ці злочини.

За словами Катеріни Сакелларопулу, Греція підтримує санкційну політику проти РФ і євроатлантичні прагнення України.

Також у Києві міністр оборони Олексій Резніков.зустрівся з міноборони Греції.

Раніше поліція Греції затримала на турецькому кордоні 92 мігрантів, яких у Туреччині роздягнули догола та змусили перетнути кордон у човнах.

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