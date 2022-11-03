Як прибрати мішки під очима: народні методи лікування

Ми звикли маскувати мішки під очима за допомогою косметики. Але сама набряклість від цього не зникне. Як позбутися мішків під очима? ТСН.ua радить деякі народні методи, які можуть допомогти.

Зазвичай мішки під очима свідчать про проблеми зі здоров'ям. А тому лише маскувати їх тональним кремом не варто. Потрібно працювати над причиною виникнення набряклості.

Мішки під очима: причини

Серед найпоширеніших причин появи мішків під очима - надмірне вживання рідини, куріння, зловживання кавою та спиртними напоями. Однак є й інші:

споживання великої кількості солі, через що відбувається затримка рідини;

алергія - також з'являються набряк, запалення;

проблеми з синусом;

дегідратація (втрата рідини), наприклад, після діареї чи блювання;

плач;

стрес;

недосипання;

генетична схильність;

похилий вік.

Чи можна щось зробити в домашніх умовах? Чим і як позбутися мішків під очима? Найефективнішим способом залишаються різноманітні маски. Їх можна робити з того, що є під рукою.

Як прибрати мішки під очима

Що може допомогти вам:

Холодна вода - це найкращий засіб, який допомагає швидко позбутися мішків під очима. Якщо у вас немає можливості регулярно вмиватися крижаною водою, можна використовувати кубики льоду. Можете заморожувати воду разом з м'ятою або відваром ромашки. Щоб позбутися набряклості - загорніть кубик льоду в тканину і прикладіть на 1-2 хвилини. Огірки - завдяки своїм ферментам огірки допомагають позбутися набряклості. Овоч потрібно нарізати товстими скибочками і покласти у холодильник на 20 хвилин. Далі на кожне око положити по одній скибочці і тримайте близько 10 хвилин (поки вони не стануть теплими). Процедуру треба повторювати кілька разів на день. Водночас, огірок допоможе ще й позбутися мілких зморшок біля очей. Холодна ложка - чи пам'ятаєте ви, як в дитинстві мами клали на лоб холодну ложку, щоб уникнути появи шишки. Цей предмет допоможе справитися і з мішками під очима. Кілька ложок потрібно покласти на 10 хвилин в холодильник, а потім прикладати до очей, поки метал не нагріється. Завдяки цьому методу розслабляються кровоносні судини і підтягується шкіра. Алое вера - в цій рослині містяться антиоксиданти і вітамін Е. Тому вона здатна швидко зменшити набряклість та покращити циркуляцію крові. Просто змастіть шкіру під очима свіжим соком алое вера і ви побачите різницю. Молоко - якщо змочити ватні диски у холодному молоці, а потім покласти їх на очі на 10-15 хвилин, ви помітите, що мішки під очима значно зменшилися. Чай в пакетиках - чорний та зелений чай мають властивість зменшувати мішки під очима. Щоб позбутися набряків, заваріть будь-який чай без домішок в пакетиках. Покладіть їх потім в морозильну камеру та прикладайте охолоджені на 10-15 хвилин. Можна скористатися і теплими. В цьому випадку їх прикладають на 5-7 хвилин. Яєчний білок - він допоможе позбутися мішків під очима та повернути шкірі пружність. Як зробити маску? Збийте два яєчних білка до однорідної консистенції. За допомогою тканини чи щіточки ретельно нанесіть на шкіру під очима. Залишіть до висихання, а потім змийте теплою водою.

Після більшості процедур шкіра під очима стане пружною та більш доглянутою на вигляд.

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