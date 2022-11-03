Как убрать мешки под глазами: народные методы лечения

Мы привыкли маскировать мешки под глазами с помощью косметики. Но самая отечность от этого не исчезнет. Как избавиться от мешков под глазами? ТСН.ua советует некоторые народные методы, которые могут помочь.

Обычно мешки под глазами свидетельствуют о проблемах со здоровьем. А потому только маскировать их тональным кремом не стоит. Нужно работать над причиной отечности.

Мешки под глазами: причины

Среди самых распространенных причин появления мешков под глазами – чрезмерное употребление жидкости, курение, злоупотребление кофе и спиртными напитками. Однако есть и другие:

потребление большого количества соли, из-за чего происходит задержка жидкости;

аллергия – также появляются отек, воспаление;

проблемы с синусом;

дегидратация (потеря жидкости), например после диареи или рвоты;

плач;

стресс;

недосыпание;

генетическая предрасположенность;

преклонный возраст.

Можно ли что-нибудь сделать в домашних условиях? Чем и как избавиться от мешков под глазами? Самым эффективным способом остаются различные маски. Их можно делать из того, что есть под рукой.

Как убрать мешки под глазами

Что может помочь вам:

Холодная вода – это лучшее средство, которое помогает быстро избавиться от мешков под глазами. Если у вас нет возможности регулярно умываться ледяной водой, можно использовать кубики льда. Можете замораживать воду вместе с мятой или отваром ромашки. Чтобы избавиться от отечности – заверните кубик льда в ткань и приложите на 1-2 минуты. Огурцы – благодаря своим ферментам огурцы помогают избавиться от отечности. Овощ нужно порезать толстыми ломтиками и положить в холодильник на 20 минут. Далее на каждый глаз положите по одному ломтику и держите около 10 минут (пока они не станут теплыми). Процедуру следует повторять несколько раз в день. В то же время огурец поможет еще и избавиться от мелких морщин у глаз. Холодная ложка – помните ли вы, как в детстве мамы клали на лоб холодную ложку во избежание появления шишки. Этот предмет поможет совладать и с мешками под очами. Несколько ложек нужно уложить на 10 минут в холодильник, а затем прикладывать к глазам, пока металл не нагреется. Благодаря этому способу расслабляются кровеносные сосуды и подтягивается кожа. Алоэ вера – в этом растении содержатся антиоксиданты и витамин Е. Поэтому она способна быстро уменьшить отечность и улучшить циркуляцию крови. Просто смажьте кожу под глазами свежевыжатым соком алоэ вера и вы увидите разницу. Молоко – если смочить ватные диски в холодном молоке, а затем положить их на глаза на 10-15 минут, вы заметите, что мешки под глазами значительно снизились. Чай в пакетиках – черный и зеленый чай обладают свойством уменьшать мешки под глазами. Чтобы избавиться от отеков, заварите любой чай без примесей в пакетиках. Положите их в морозильную камеру и прикладывайте охлажденные на 10-15 минут. Можно пользоваться и теплыми. В этом случае их прикладывают на 5-7 минут. Яичный белок – он поможет избавиться от мешков под глазами и вернуть коже упругость. Как сделать маску? Взбейте два яичных белка до однородной смеси. С помощью ткани или щеточки тщательно нанесите на кожу под глазами. Оставьте до высыхания, затем смойте теплой водой.

После большинства процедур кожа под глазами станет упругой и более ухоженной с виду.

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