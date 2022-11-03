В Росії для війни проти України набирають так званих “добровольців” - Генштаб

Мобілізація в Росії закінчилася не для всіх. Керівництво країни продовжує набір так званих “добровольців” для участі у війні.
В Росії для війни проти України набирають так званих “добровольців”. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування добровольчих підрозділів.
Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“Цими “добровольцями” можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з міністерством оборони російської федерації з такими особами не передбачається”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Там також додали, що раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації.
Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації до України ще двоє мобілізованих вчинили самогубства.
Крім того, основною проблемою окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, що знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування.
Нагадаємо, що російський хакер зламав сторінку Валерія Залужного в Instagram.
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