В Україні "Білі янголи" вивезли з-під обстрілів мирних мешканців Мар’їнки

Українські правоохоронці з екіпажу “Білий янгол” евакуювали 100% населення з Мар’їнки, яка перебуває під постійними обстрілами російських окупантів.

Екіпаж “Білий янгол” евакуював з Мар’їнки 100% цивільного населення. Місто перебуває під постійними обстрілами з боку російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

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“Мар’їнка постійно перебуває під прямим ураженням ворога. В місті не вціліло жодної будівлі. Вісім місяців повномасштабної війни поліцейський екіпаж “Білий янгол” допомагав людям виїхати з-під обстрілів. Наразі в Мар’їнці не залишилося цивільного населення”, - наголосили в МВС.

Ще близько 800 мешканців перебувають в сусідній Красногорівці. Її російські загарбники знищують цілодобово.

“Тут відсутні вода, світло, газопостачання. Поліцейські займаються евакуацією, рятують поранених, виїжджають на повідомлення про нерозірвані снаряди та доставляють гуманітарні вантажі. "Білий янгол" – єдиний з екстрених служб, що працює в місті та на допомогу якого можуть розраховувати мешканці”, - додали в Міністерстві.

Нагадаємо, що російський хакер зламав сторінку Валерія Залужного в Instagram.

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