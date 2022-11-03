В Украине "Белые ангелы" вывезли из-под обстрелов мирных жителей Марьинки

Украинские правоохранители из экипажа "Белый ангел" эвакуировали 100% населения Марьинки, которая находится под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Экипаж "Белый ангел" эвакуировал из Марьинки 100% гражданского населения. Город находится под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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"Марьинка постоянно находится под прямым поражением врага. В городе не уцелело ни одного здания. Восемь месяцев полномасштабной войны полицейский экипаж "Белый ангел" помогал людям выехать из-под обстрелов. Пока в Марьинке не осталось гражданского населения", — подчеркнули в МВД.

Еще около 800 жителей находятся в соседней Красногоровке. Ее русские захватчики уничтожают круглосуточно.

"Здесь отсутствуют вода, свет, газоснабжение. Полицейские занимаются эвакуацией, спасают раненых, выезжают на сообщения о неразорвавшихся снарядах и доставляют гуманитарные грузы. "Белый ангел" – единственная из экстренных служб, работающая в городе и на помощь которой могут рассчитывать жители", — добавили в Министерстве.

Напомним, что российский хакер взломал страницу Валерия Залужного в Instagram.

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