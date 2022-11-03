Зеленский встретился с сенаторами США: о чем говорили

Сенаторы США, прибывшие в Киев с официальным визитом, пообещали Украине поддержку в привлечении России к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом.

Об этом глава государства сообщил в своем Телеграмме.

"Мы чувствуем реальную поддержку Украины и на уровне партий, и на уровне американского общества. Благодарен Президенту Байдену, Белому дому и его команде за мощную помощь нашей армии. Сегодня для нас это один из приоритетов", — написал Зеленский.

В свою очередь сенаторы сообщили, что сразу после посещения Украины поедут в Гаагу для того, чтобы поддержать ответственность России за военные преступления. Сенаторы обратились в Украину за советом, на чем нужно сосредоточиться и на что обратить внимание.

Напомним, 3 ноября президент Владимир Зеленский также побеседовал по телефону со своим коллегой из Индонезии Джоко Видодо. Лидеры говорили о предстоящем саммите G20, который состоится на Бали 15-16 ноября.

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