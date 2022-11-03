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Зеленський зустрівся із сенаторами США: про що говорили

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Зеленський зустрівся із сенаторами США: про що говорили

Скриншот з відео / Фото: Zelenskiy/Official

Сенатори США, які прибули до Києва з офіційним візитом, пообіцяли Україні підтримку в притягненні Росії до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом.

Про це глава держави повідомив у своєму Телеграмі.

"Ми відчуваємо реальну підтримку України і на рівні партій, і на рівні американського суспільства. Вдячний Президенту Байдену, Білому дому та його команді за потужну допомогу нашій армії. Сьогодні для нас це один із пріоритетів", - написав Зеленський.

Своєю чергою, сенатори повідомили, що одразу після відвідин України поїдуть до Гааги для того, щоб підтримати відповідальність Росії за військові злочини. Сенатори звернулися до України за порадою, на чому потрібно зосередитися та на що звернути увагу.

Нагадаємо, 3 листопада президент Володимир Зеленський поговорив телефоном зі своїм колегою з Індонезії Джоко Відодо. Лідери говорили про майбутній саміт G20, який відбудеться на Балі 15-16 листопада.

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Дата публікації
Перегляди
1139
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