Отключения света на Волыни 6 декабря: график облэнерго

Во вторник, 6 декабря, на Волыни продолжаются стабилизационные отключения света по графикам.

Об этом сообщили в ЧАО "Волыньоблэнерго".

Установлен предел потребления электроэнергии на область, превышение которого не допускается. В целом по области остается дефицит мощности, как и по всей Украине после российских обстрелов 5 декабря.

Просмотреть графики отключения света на Волыни можно по ссылке.

Стоит отметить, что в комментариях на странице "Волыньоблэнерго" в Facebook потребители жалуются, что графики не соответствуют действительности. Свет отключают в другое время.

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"Графики не соответствуют действительности! В Заречье включили свет всего на 45 минут. И постоянный ответ Волынь облэнерго — перегруженная система",

"На Кравчука света нет со вчера с 17:00, уже 15 часов! Это еще аварийное или уже стабилизационное отключение? Вы какое-то адекватное объяснение этому дать можете?",

"Для чего те графики, если их не соблюдают? Нововолынск, Винниченко, 5:30 по графику свет должен быть, а его нет", — написали в комментариях.

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Отключение света в Украине

Напомним, что во время массированной российской ракетной атаки 5 декабря по Украине были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Как следствие – почти во всех областях продолжаются аварийные (экстренные) отключения света.

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