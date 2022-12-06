Блекаут в Одессе: какая ситуация в городе со светом, водой и теплом

5 декабря в небе на Одесской областью было сбито 8 вражеских крылатых ракет, однако есть и попадание.
В результате восьмой массированной атаки РФ по Украине 5 декабря и попадания в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областях Одесса и ряд населенных пунктов региона остались без света, воды и тепла.
ТСН.ua собрал информацию о ситуации в городе по состоянию на утро 6 декабря.
Электроснабжение
Как сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, 5 декабря Одесса и ряд громад области из-за попадания РФ по объекту энергетики остались без света. Энергетики всю ночь работали над восстановлением электроснабжения и сейчас его частично восстанавливают. В то же время на сайте ДТЭК отмечается, что из-за российских террористических атак сейчас в Одессе происходят аварийные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действует.
Транспорт
Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе 6 декабря не будет работать и городской электротранспорт.
Вода
Как проинформировал Сергей Братчук, возобновление подачи воды в дома одесситов также в процессе. В то же время по состоянию на утро 6 декабря без водоснабжения остаются районы Заставы, Слободки, Тираспольского и Дальницкого шоссе. Сюда будет организован подвоз воды специализированными машинами. График и локации дополнительно сообщат коммунальные службы города. В Одессе также работают бюветы на ул. Крымской и Мечниковой. Все остальные временно не работают.
"В течение дня, если все будет складываться как есть, то вода будет в квартирах до обеда", — отметил спикер ОВА.
Отопление
Все 11 районных котелен перезапущены, работают и подают тепло в дома одесситов. Сотрудники жилищно-коммунальных сервисов и управляющих компаний проводят работы по рассчитыванию системы. Из 146 малых котелен работают 12. Все остальные пока остаются без электроснабжения.
Напомним, 5 декабря РФ нанесла восьмой массированный удар по Украине. Под прицелом снова были инфраструктурные энергетические объекты. В целом по Украине Россия выпустила более 70 ракет, более 60 из которых сбила украинская ПВО. В то же время есть и попадания, в том числе оккупанты попали в энергетические объекты в трех областях — Киевской, Винницкой и Одесской. В Одессе в результате атаки пострадали два человека, работники этого объекта. Их состояние на данный момент удовлетворительное.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за ракетного террора РФ 5 декабря погибли четверо украинцев.
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