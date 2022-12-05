Фейгин удивил неожиданным выводом о ракетной атаке России 5 декабря

Если Украина получит еще больше средств для превентивных ударов, то в Кремле задумаются о целесообразности продолжения тактики ракетных атак.

Новая ракетная атака РФ по Украине, которой государство-агрессор попыталось разрушить инфраструктуру нашей страны, получило превентивный удар, которого Москва не ожидала.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ российский правозащитник и блогер Марк Фейгин.

Он отметил, что тактика России до сих пор была вполне предсказуемой.

"Эти обстрелы анонсировались, даже украинской стороной сообщалось о том, что нужно готовиться к тому, что эти обстрелы продолжатся. Москва выбрала стратегию и тактику в виде ударов по гражданской инфраструктуре. Так что здесь как бы все предсказуемо", — подчеркнул он.

Однако перед сегодняшней массированной атакой врага Украина показала, что теперь может наносить превентивные удары по РФ. По его словам, события на аэродроме Энгельс в Саратовской области, где в результате взрыва были повреждены по меньшей мере два самолета, отчетливо демонстрируют, что защитники нашей страны не будут терпеть атаки Москвы.

"Вопрос заключается в том, появились ли у Украины средства противодействия этому и средства оборонные, и средства ударные. Я думаю, это, безусловно, какое-то военное решение... Точно ясно, что последующие удары не обойдутся без превентивных действий украинской армии... Это уже не будет односторонняя безнаказанная атака на критическую инфраструктуру и удары по гражданскому населению со стороны Москвы", — резюмировал Фейгин, выразив надежду, что Украина получит еще больше средств для ударов, что заставит Кремль задуматься о целесообразности продолжения тактики ракетных атак.

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