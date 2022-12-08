В ВСУ рассказали, куда с аэродрома "Дягилево" исчезли бомбардировщики РФ: "Боятся окурков"

Россияне стали волноваться за свои ракетоносцы.
Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Россия могла передислоцировать бомбардировщики Ту-22М с аэродрома "Дягилево" в Рязанской области, опасаясь новых "окурков".
Об этом он сказал в эфире телеканала Freeдом.
"С военной точки зрения, это называется рассредоточением сил и средств нападения. То есть они или переместились на другой аэродром, куда может прилететь окурок. В РФ есть аэродромы на востоке. Но не каждый аэродром может их принимать, потому что каждый самолет нуждается в постоянном обслуживании, возле него всегда есть большое количество людей. Россия хочет сохранить свои бомбардировщики", — сообщил Игнат.
Взрывы на российских аэродромах
5 декабря на российских аэродромах "Дягилево" и "Энгельс" раздались взрывы. В России заявили, что это произошло из-за падения неизвестных беспилотников. На аэродроме "Энгельс" повреждены два ракетоносца Ту-95 и погибли 4 российских кафира. На аэродроме "Дягилево" повреждения получил бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик.
Украинская разведка заявила, что только Россия ответственна за взрывы на своих аэродромах. Там не смогли подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам.
Читайте также:
- В России снова произошел "хлопок" на аэродроме: горит аэродром в Курске (видео)
- В Сети появились фото с российского аэродрома Дягилево после утренних взрывов 5 декабря
- В России подтвердили атаку беспилотников на два военных аэродрома: повреждены самолеты, погибли солдаты