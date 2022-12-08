В ВСУ рассказали, куда с аэродрома "Дягилево" исчезли бомбардировщики РФ: "Боятся окурков"

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Россия могла передислоцировать бомбардировщики Ту-22М с аэродрома "Дягилево" в Рязанской области, опасаясь новых "окурков".

Об этом он сказал в эфире телеканала Freeдом.

"С военной точки зрения, это называется рассредоточением сил и средств нападения. То есть они или переместились на другой аэродром, куда может прилететь окурок. В РФ есть аэродромы на востоке. Но не каждый аэродром может их принимать, потому что каждый самолет нуждается в постоянном обслуживании, возле него всегда есть большое количество людей. Россия хочет сохранить свои бомбардировщики", — сообщил Игнат.

Взрывы на российских аэродромах

5 декабря на российских аэродромах "Дягилево" и "Энгельс" раздались взрывы. В России заявили, что это произошло из-за падения неизвестных беспилотников. На аэродроме "Энгельс" повреждены два ракетоносца Ту-95 и погибли 4 российских кафира. На аэродроме "Дягилево" повреждения получил бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик.

Украинская разведка заявила, что только Россия ответственна за взрывы на своих аэродромах. Там не смогли подтвердить или опровергнуть причастность Украины к взрывам.

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