Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО — Блинкен

Финляндия и Швеция выполнили все условия вступления в НАТО, поэтому уже скоро процесс будет завершен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что формальное вступление Швеции и Финляндии в НАТО вскоре будет завершено.

Об этом пишет финское издание Yle.

По словам Блинкена, российский диктатор Путин сам сделал НАТО сильнее.

"Он уже потерпел поражение во многих вопросах по войне в Украине. Он считал, что может ослабить и НАТО, а стремление Финляндии и Швеции к членству в нем считал заблуждением", — отметил Блинкен.

Он подчеркнул, что США будут полностью поддерживать Финляндию и Швецию. Уже скоро эти страны примут в НАТО.

"Мы ценим поддержку, которую мы получили от Соединенных Штатов по членству Финляндии в НАТО", — отметил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

В свою очередь, министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил, что Швеция предана сотрудничеству с НАТО, отметив, что это приоритет номер один для правительства.

В следующий раз министры иностранных дел Швеции и Финляндии должны встретиться через две недели.

Напомним, 3 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия выполнили все требования для вступления в НАТО, и призвал Турцию ратифицировать соответствующий протокол.

Следует отметить, что ранее Турция требовала от Финляндии и Швеции письменных гарантий неподдержания "террористов".

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