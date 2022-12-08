Фінляндія та Швеція готові вступити до НАТО — Блінкен

Фінляндія та Швеція виконали всі умови щодо вступу до НАТО, тому вже незабаром процес буде завершено.

Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що формальний вступ Швеції та Фінляндії до НАТО незабаром буде завершено.

Про це пише фінське видання Yle.

За словами Блінкена, російський диктатор Путін сам зробив НАТО сильнішим.

"Він уже зазнав поразки в багатьох питаннях щодо війни в Україні. Він вважав, що може послабити і НАТО, а прагнення Фінляндії та Швеції до членства в ньому вважав оманою", - зазначив Блінкен.

Він наголосив, що США цілком підтримуватимуть Фінляндію та Швецію. Відтак вже скоро ці країни приймуть до НАТО.

"Ми цінуємо підтримку, яку ми отримали від Сполучених Штатів щодо членства Фінляндії в НАТО", — зазначив фінський міністр закордонних справ Пекка Гаавісто.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом заявив, що Швеція віддана співпраці з НАТО, зазначивши, що це пріоритет номер один для уряду.

Наступного разу міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії мають зустрітися за два тижні.

Нагадаємо, 3 листопада генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Швеція та Фінляндія виконали всі вимоги для вступу до НАТО, і закликав Туреччину ратифікувати відповідний протокол.

Варто зазначити, що раніше Туреччина вимагала від Фінляндії та Швеції письмові гарантії щодо непідтримання "терористів".

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