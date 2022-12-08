У Харкові лунають вибухи: окупанти влучили в будинок

Не залишайте укриттів до моменту скасування тривоги.

У Харкові лунають вибухи ввечері 8 грудня під час оголошеної в місті та області повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Харкові лунають вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного". У місті та області оголошена повітряна тривога", – йдеться в короткій заяві.

Водночас російські пабліки повідомили про вибухи в Бєлгородській області, що можуть свідчити про "вильоти", ймовірно, російських ракет у напрямку України.

Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти влучили у приватний будинок у Харківському районі. У приватному домоволодінні спалахнула пожежа.

"На жаль, є постраждалий чоловік. На місці працюють всі профільні служби", – додав голова області.

Нагадаємо, російські війська рано-вранці 8 грудня завдали ракетного удару по Куп'янську на Харківщині. Окупанти запустили ракети С-300, одна з яких влучила в землю під фундаментом адмінприміщення.

А ввечері напередодні загарбники ракетами С-300 обстріляли селище Печеніги Харківської області.

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