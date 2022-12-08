У Києві затримали колаборантку з Харківщини: планувала втекти до ЄС

У Києві затримали прихильницю російських окупантів з Харківщини, яку підозрюють у колабораціонізмі. Зрадниця планувала втекти до Європейського Союзу.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ на територію України депутатка Куп’янської районної ради Харківської області VIII скликання пішла на співпрацю з ворогом. Під час окупації вона отримала "посаду" - стала "в. о. заступника керівника Курилівського територіального відділу військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області".

Зазначається, що псевдопосадовиця активно сприяла поширенню окупаційного режиму, виконуючи вказівки російських загарбників.

Фото: Офіс генерального прокурора

Втім, після звільнення Харківщини від окупантів жінка втекла до столиці. Саме з Києва вона планувала виїхати до ЄС. Але 7 грудня правоохоронці затримали її.

Керівник Харківської обласної прокуратури повідомив про підозру ексдепутатці у колабораційній діяльності.

Нагадаємо, у деокупованому селищі Шевченкове Харківської області місцева мешканка закликала своїх сусідів отримувати паспорти Росії. Правоохоронці затримали її та оголосили про підозру.

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