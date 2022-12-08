В Киеве задержали коллаборантку из Харьковщины: планировала бежать в ЕС

После деоккупации Харьковщины предательница бежала в столицу.

В Киеве задержали поклонницу российских оккупаетов из Харьковщины, которую подозревают в коллаборационизме. Предательница планировала бежать в Европейский Союз.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Следствие установило, что после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины депутат Купянского районного совета Харьковской области VIII созыва пошла на сотрудничество с врагом. Во время оккупации она получила "должность" — стала "и.о. заместителя руководителя Куриловского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".

Отмечается, что псевдочиновник активно способствовал распространению оккупационного режима, выполняя указания российских захватчиков.

Фото: Офис генерального прокурора

Впрочем, после освобождения Харьковщины от оккупантов женщина сбежала в столицу. Именно из Киева она планировала уехать в ЕС. Но 7 декабря правоохранители задержали его.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении эксдепутатке в коллаборационной деятельности.

Напомним, в деоккупированном поселке Шевченково Харьковской области местная жительница призвала своих соседей получать паспорта России. Правоохранители задержали ее и объявили о подозрении.

Читайте также: