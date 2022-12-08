В Киеве задержали коллаборантку из Харьковщины: планировала бежать в ЕС

После деоккупации Харьковщины предательница бежала в столицу.
В Киеве задержали поклонницу российских оккупаетов из Харьковщины, которую подозревают в коллаборационизме. Предательница планировала бежать в Европейский Союз.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что после полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины депутат Купянского районного совета Харьковской области VIII созыва пошла на сотрудничество с врагом. Во время оккупации она получила "должность" — стала "и.о. заместителя руководителя Куриловского территориального отдела военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области".
Отмечается, что псевдочиновник активно способствовал распространению оккупационного режима, выполняя указания российских захватчиков.
Впрочем, после освобождения Харьковщины от оккупантов женщина сбежала в столицу. Именно из Киева она планировала уехать в ЕС. Но 7 декабря правоохранители задержали его.
Руководитель Харьковской областной прокуратуры сообщил о подозрении эксдепутатке в коллаборационной деятельности.
Напомним, в деоккупированном поселке Шевченково Харьковской области местная жительница призвала своих соседей получать паспорта России. Правоохранители задержали ее и объявили о подозрении.
Читайте также:
- Путин готовится к затяжной войне против Украины — ISW
- оккупанты мобилизуют жителей Мелитополя, чтобы восполнить свои потери на фронте
- Дали координаты артиллеристам: отец и сын из Харьковщины не пожалели собственное здание, чтобы уничтожить штаб оккупантов