В Харькове раздаются взрывы: оккупанты попали в дом

Не оставляйте укрытий до момента отмены тревоги.

В Харькове раздаются взрывы вечером 8 декабря во время объявленной в городе и области воздушной тревоги.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В Харькове раздаются взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного". В городе и области объявлена воздушная тревога", – говорится в коротком заявлении.

В то же время, российские паблики сообщили о взрывах в Белгородской области, которые могут свидетельствовать о "вылетах", вероятно, российских ракет в направлении Украины.

Позже глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты попали в частный дом в Харьковском районе. В частном домовладении вспыхнул пожар.

"К сожалению, есть пострадавший мужчина. На месте работают все профильные службы", – добавил глава области.

Напомним, российские войска рано утром 8 декабря нанесли ракетный удар по Купянску в Харьковской области. Оккупанты запустили ракеты С-300, одна из которых попала в землю под фундаментом админпомещения.

А вечером накануне захватчики ракетами С-300 обстреляли поселок Печенеги Харьковской области.

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