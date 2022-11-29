США продадут Финляндии оружия на $323 млн

Руководство США разрешило продать Финляндии оружия на сумму $323 млн. для укрепления обороноспособности страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

В сообщении указывается, что Администрация США проинформировала Конгресс, разрешившую продажу Финляндии тактических ракет и авиабомб.

В Госдепе заявили, что продажа вооружения нужна для поддержки внешней политики и национальной политики США, укрепляя обороноспособность партнеров, важных для политической стабильности в Европе.

"Для национальных интересов США критически важно помочь Финляндии развить и поддержать значительные возможности самообороны", — заявили в государственном департаменте.

Также в Госдепе добавили, что Финляндия будет использовать оружие для своего авиационного флота.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия готова принять зимой еще более 10 тысяч украинцев, которые будут вынуждены уехать из Украины из-за разрушения Россией критической инфраструктуры.

Кроме того, мы ранее информировали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Швецию и Финляндию к ужесточению антитеррористического законодательства.

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