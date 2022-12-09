Болгарія надішле першу військову допомогу Україні: що в переліку

У п'ятницю, 9 грудня, болгарський парламент затвердив список озброєнь для України.

Про це повідомляє Reuters.

Болгарія була однією з небагатьох країн ЄС, які не надсилали допомогу Україні. Соціалістична партія країни, дружня до РФ заблокувала попередню пропозицію в травні.

Наразі відомо, що список озброєнь є засекреченим, але урядовці припускають, що країна надішле в основному легке озброєння та боєприпаси.

Тимчасовий міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія, яка є членом НАТО, не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси або винищувачі МІГ-19 і СУ-25, чого хоче Київ.

"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо системи С-300, а також літаки МІГ-29 чи СУ-25", – заявив Стоянов.

Хоча Болгарія не надсилає зброю до України, виробники зброї у країні "відчули сплеск експорту". Про це свіжчить звіт Болгарської промислової асоціації в листопаді.

У серпні міністерство економіки схвалило угоди з експорту зброї на суму понад 1 мільярд левів (540,22 мільйона доларів), більшість з якихої призначалася для Польщі – одного з ключових центрів надсилання зброї до України.

Нагадаємо, про плани допомагати Україні озброєнням Болгарія заявила минулого місяця. Так, 3 листопада, парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військового озброєння. Тоді за ухвалення резолюції проголосувала переважна більшість парламентарів – 175 осіб.

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