Болгарія подовжила програму розміщення біженців з України

Болгарія подовжила програму перебування для біженців з України на необмежений термін.

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив подовжити дію програми з розміщення українських біженців.

Про це пише The Sofia Globe.

Як повідомив міністр, біженців з України замість готелів будуть розміщувати на державних об’єктах. Демерджиєв зазначив, що на переселення буде відведено 15 днів, до середини листопада.

"Лише Болгарія і ще дві країни – Кіпр та Ірландія – надають такий захист на необмежений термін. З другого боку, ми хочемо переконатися, що взимку ці люди будуть розміщені у належних місцях і їм не доведеться переїжджати в суворі кліматичні умови", – сказав Демерджиєв.

За даними спеціального урядового порталу, станом на 31 жовтня загалом 852 998 тис. українців в’їхали до Болгарії після 24 лютого, коли Росія розпочала повномасшатбну війну проти України.

Українські біженці

Після повномасштабного вторгнення Росії до України багато українців виїхали до країни Європи у статусі біженців.

Польща стала однією з тих країн, хто прийняв велику кількість українців.

Польський уряд наразі планує кілька нововведення щодо умов перебування українських біженців. Зокрема, обов'язковим стане отримання номер PESEL, сплата проживання у пунктах масового розміщення тощо.

Уряд Грузії подовжив програму допомоги українським біженцям

За даними ООН, внаслідок війни Україна втратила майже 2,5 млн робочих місць.

Нідерланди змінили правила для біженців з України від 1 листопада: необхідно мати спеціальну позначку в паспорті або О-документ для підтвердження отримання статусу тимчасового захисту.

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