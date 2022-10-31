Від нічних морозів до денних 20° тепла: яким буде перший тиждень листопада

Перший тиждень листопада в Україні на початку буде сухим та сонячним, а наприкінці дощовим.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, найближчі дві доби в країні переважатиме антициклон, а температура зазнаватиме коливань.

Так, 1-2 листопада в Україні буде переважно без опадів, вночі та вранці у західних областях місцями туман. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході та крайньому півдні країни 3-8° тепла, вдень 7-12°, у західних та південно-західних областях 13-18°, 1 листопада на Прикарпатті, 2 листопада на Одещині до 20°.

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3-4 листопада в Україні, крім західних областей, очікуються невеликі дощі, вдень у північних та центральних областях помірні дощі. Температура вночі 3-10° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни та Закарпатті до 15°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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