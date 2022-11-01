Болгария продлила программу размещения беженцев из Украины

Болгария продлила программу пребывания для беженцев из Украины на неограниченный срок.

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил, что правительство разрешило продлить действие программы по размещению украинских беженцев.

Об этом пишет The Sofia Globe.

Как сообщил министр, беженцев из Украины вместо гостиниц будут размещать на государственных объектах. Демерджиев отметил, что на переселение будет отведено 15 дней, до середины ноября.

"Только Болгария и еще две страны – Кипр и Ирландия – предоставляют такую защиту на неограниченный срок. С другой стороны, мы хотим убедиться, что зимой эти люди будут размещены в положенных местах и им не придется переезжать в суровые климатические условия", – сказал Демерджиев.

По данным специального правительственного портала, по состоянию на 31 октября всего 852 998 тыс. украинцев въехали в Болгарию после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Украинские беженцы

После полномасштабного вторжения России в Украину многие украинцы выехали в страну Европы в статусе беженцев.

Польша стала одной из тех стран, кто принял большое количество украинцев.

Польское правительство планирует несколько нововведений относительно условий пребывания украинских беженцев. В частности, обязательным станет получение номера PESEL, оплата проживания в пунктах массового размещения и т.д.

Правительство Грузии продлило программу помощи украинским беженцам

По данным ООН, в результате войны Украина потеряла почти 2,5 млн рабочих мест.

Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины от 1 ноября: необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документе для подтверждения получения статуса временной защиты.

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