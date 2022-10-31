В результате войны Украина потеряла почти 2,5 млн рабочих мест — ООН

Более 10% всех работников довоенного периода сейчас вынужденные беженцы в других странах.

Война в Украине оказала серьезное влияние на экономику и рынок труда. По оценкам Международной организации труда, занятость в 2022 году будет на 15,5% (2,4 млн рабочих мест) ниже уровня 2021 года.

Об этом говорится в докладе МОТ (специализированного учреждения системы ООН).

Однако сейчас этот прогноз не так низок, как были показатели в апреле 2022 года. После начала российского вторжения прогнозировалась потеря 4,8 млн рабочих мест.

Улучшение прогноза является результатом уменьшения количества территорий Украины, находящихся под оккупацией или с активными боевыми действиями.

По оценкам МОТ, 10,4% всей довоенной рабочей силы страны в настоящее время являются беженцами в других странах. Эта группа из 1,6 млн человек состоит преимущественно из женщин, многие из которых ранее работали в сфере образования, здравоохранения и социального обеспечения.

По результатам недавнего опроса, на сегодняшний день 28% опрошенных украинских беженцев нашли работу по найму или самозанятые в странах, где они находятся.

"Последствия конфликта ощущаются на рынках труда соседних стран, что может привести к политической дестабилизации и дестабилизации рынка труда в этих странах. Еще дальше, в Центральной Азии и во всем мире, они находят свое отражение в более высоких и неустойчивых ценах, росте отсутствия продовольственной безопасности и бедности", — говорится в сообщении.

Экономика Украины во время войны

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что экономика Украины теряет от масштабных воздушных тревог в течение рабочего дня минимум 7,5 млрд грн.

Украинская экономика в этом году сократится почти на 32%, а годовая инфляция ускорится до 30% из-за ущерба, причиненного вторжением России.

К концу года уровень безработицы в Украине составит 30%.

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