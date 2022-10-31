В Хмельницкой области рухнули обломки российских ракет: что известно

В двух районах Хмельницкой области 31 октября упали обломки ракет, которые запускала армия агрессора России по Украине.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, в Каменец-Подольском районе локализован падение ракеты в двух локациях. Вражеские объекты рухнули в поле. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Обломки ракеты также рухнули в Хмельницком районе. В результате инцидента также нет ни раненых, ни погибших. Впрочем, были повреждены крыша и окна в гражданском здании. Спасателям удалось ликвидировать пожар.

К слову, в 07:22 в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Она длилась 2 часа. 41 мин — до 10:04. Во время "тревоги" глава области сообщил о падении обломков вражеских ракет в регионе.

Массированная ракетная атака 31 августа

Утром армия России атаковала ракетами Украину. Взрывы были слышны в разных областях, есть "прилеты" по объектам критической инфраструктуры. Во вражеский удар попали десять регионов. Премьер Денис Шмигаль сообщил, что повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Утром хорошо поработали силы ПВО. Украинским военным удалось сбила более 44 ракет РФ. Всего оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет.

После ракетных ударов в Офисе президента предупредили об экстренных отключениях электроэнергии. По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в ряде областей пострадали объекты энергосистемы.

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