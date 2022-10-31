В Хмельницкой области упали обломки ракет: первые подробности

В Хмельницкой области рухнули обломки вражеских ракет. Обошлось без жертв и пострадавших.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области упали обломки ракеты. Есть разрушение гражданского объекта.
Об этом он написал в Телеграмм.
"Есть разрушение гражданского объекта. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают спецслужбы и ГСЧС. Детали со временем! Не сообщайте в соцсетях детали прилетов!" – отметил он.
Напомним, войска России нанесли массированный ракетный удар по Украине. Главы областей и городов сообщают об ударах по объектам инфраструктуры.
Взрывы прогремели в Винницкой, Киевской, Черкасской областях, а также в Харькове.
В ГСЧС заявили, что в течение дня будет сохраняться опасность ракетного удара.
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