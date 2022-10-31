На Хмельниччині впали уламки ракет: перші подробиці

У Хмельницькій області впали уламки ворожих ракет. Минулося без жертв та постраждалих.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в області впали уламки ракети. Є руйнування цивільного об’єкту.

Про це він написав у Телеграм.

"Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема. Працюють спецслужби та ДСНС. Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!" -зазначив він.

Нагадаємо, війська Росії завдали масованого ракетного удару по Україні. Голови областей і міст повідомляють про удари по об’єктах інфраструктури.

Вибухи пролунали у Вінницькій, Київській, Черкаській областях, а також у Харкові.

У ДСНС заявили, що протягом дня зберігатиметься небезпека ракетного удару.

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