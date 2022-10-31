"Ворог біситься": Садовий високо оцінив роботу ППО у складних погодних умовах

Мер Львова Андрій Садовий, коментуючи масовану ракетну атаку росіян на Україну, відзначив роботу сил ППО у туманній погоді і наголосив, що вони титани.

Про це Садовий написав у Телеграм.

"Сили ППО, які при такій туманній погоді збивають ракети, без перебільшення – ТИТАНИ", - йдеться в його повідомленні.

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Мер Львова закликав людей залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги, а також донатити на українську армію, підтримувати рідних та військових.

"Ворог біситься, бо знає, що нас не перемогти. Будьте уважними! Довіряйте та поширюйте інформацію лише з перевірених та офіційних джерел! Донатьте на ЗСУ! Підтримуйте рідних та Українську Армію", - закликав Садовий.

Нагадаємо, голова ОВА Максим Козицький заявив, що вранці 31 жовтня над Львівщиною збили ворожі ракети.

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