РФ использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов - Игнат

Оккупанты запускают вражеские объекты с южного и северного направлений.
Россия неоднократно использовала воздушное пространство Молдовы, чтобы совершать атаки по территории Украины.
Об этом во время телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, Москва с южного и северного направлений атакует ракетами украинские регионы.
"При чем используют территорию Молдовы, воздушное пространство ее для террористических атак по Украине. Это нужно показывать международному сообществу, потому что не впервые они из-за Молдовы бьют по Украине", — заявил Игнат.
Кроме того, спикер Воздушных сил отметил, что неоднократно были зафиксированы полеты вражеских беспилотников в пяти-десяти километрах от румынской границы. Игнат подчеркнул, что таким образом дроны "провоцируют страны НАТО".
Ракетный удар по Украине 31 октября
В понедельник, 31 октября российская армия нанесла массированный ракетный удар по разным областям. Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.
Воздушные Силы ВСУ сообщили, что россияне выпустили более 50 крылатых ракет. Украинская ПВО успешно сбила более 40 ракет РФ.
Кроме того, ракета, сбитая украинской зенитной системой, упала в северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова. Пострадавших нет, но в некоторых домах в Наславче выбито несколько окон.
В Минобороны Молдовы на инцидент отреагировали. Там сообщили, что "системы воздушного наблюдения Национальной армии не обнаружили незаконные полеты в воздушном пространстве Республики Молдова".
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