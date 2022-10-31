РФ застосовує повітряний простір Молдови для ракетних ударів - Ігнат

Окупанти запускають ворожі об'єкти з південного та з північного напрямків.

Агресорка Росія неодноразово використовувала повітряний простір Молдови, аби здійснювати атаки по території України.

Про це під час телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його слвами, Москва з південного та з північного напрямків атакує ракетами українські регіони.

"При чому використовують територію Молдови, повітряний простір її, для терористичних атак по Україну. Це треба показувати міжнародній спільноті, бо не вперше вони через Молдову б'ють по Україні", - заявив Ігнат.

Крім того, речник Повітряних сил зауважив, що неодноразово були зафіксовані польоти ворожих безпілотників за п'ятьх-десять кілометрів від румунського кордону. Ігнат наголосив, що таким чином дрони "провокують країни НАТО".

Ракетний удар по Україні 31 жовтня

У понеділок, 31 жовтня російська армія завдала масованого ракетного удару по різних областях. Вибухи було чутно в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що росіяни випустили понад 50 крилатих ракет. Українська ППО успішно збила понад 40 ракет РФ.

Крім того, ракета, збита українською зенітною системою, впала в північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова. Постражлалих немає, але в деяких будинках у Наславчі вибито кілька вікон.

В Міноборони Молдови на інцидент відреагували. Там повідомили, що "системи повітряного спостереження Національної армії не виявили незаконних польотів у повітряному просторі Республіки Молдова".

Читайте також: