Для украинских беженцев в Нидерландах изменились правила: детали

Беженцам следует до 31 октября обратиться в Службу иммиграции и натурализации Нидерландов.

Нидерланды изменили правила для беженцев из Украины с 1 ноября: необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документ для подтверждения получения статуса временной защиты.

О соответствующем решении проинформировало правительство Нидерландов.

Специальная отметка в паспорте – это вклейка, которая служит доказательством проживания украинцев в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите. Среди прочего благодаря этому украинцы имеют доступ к рынку труда.

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Заметим, что согласно нидерландским законам, трудоустройство иностранцев возможно только при условии получения разрешения работодателем. Однако для украинских беженцев весной была разработана специальная упрощенная процедура.

Так, с 1 апреля брать на работу украинцев в Нидерландах могли без получения разрешений. В этот период беженцы могли оформить все необходимые документы. Однако соответствующий механизм завершается 31 октября.

Отметим, что отметку-вклейку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для оформления необходимо до 31 октября обратиться в ведомство.

Напомним, накануне в Польше анонсировали изменения по условиям пребывания беженцев из Украины. Так, необходимо будет иметь номер PESEL и на подачу соответствующей заявки заявки будет предусмотрено 30 дней.

Заметим, что в Грузии объявили о продлении на шесть месяцев программы помощи украинским беженцам.

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