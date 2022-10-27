Армия РФ может повторно попытаться напасть на Киев из Беларуси — Генштаб

Российская армия снова может начать наступление на Киев с территории Беларуси через Чернобыльскую зону или Черниговскую область.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

Громов заверил, что Чернобыльская зона сейчас надежно закрыта, другие границы также надежно охраняются.

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"Они чувствуют, что не могут проломить фронт ни на южном, ни на восточном направлении. Поэтому одним из вариантов является захват Киева и ликвидация военно-политического руководства. Мы готовы к этому. Мы предполагаем, что противник может прибегнуть к операции, прежде всего, из республики Беларусь. Это может быть как направление с территории Чернобыльской зоны, а также из Черниговской области. Мы готовы к этому, но пока мы не видим угрозы, что противник напрямую будет атаковать", — заявил Громов.

Также он добавил, что российские мобилизованные будут привлечены к боевым действиям в Украине уже в ближайшие 1,5-2 недели, чтобы попытаться сдержать контрнаступление ВСУ.

Напомним, днем ранее, 26 октября, представитель ГУР Андрей Черняк заверил, что в Беларуси нет ударной группировки, которая была готова для наступления. Однако диктатор Александр Лукашенко проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.

В свою очередь член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин предупредил, что угроза наступления на Украину из Беларуси действительно возросла. По его словам, в Беларуси появилось намерение создать ударную группировку для наступления.

Следует отметить, что Беларусь фактически участвует в войне против Украины с 24 февраля. С ее территории в Украину шли в наступление российские войска, а также оттуда по мирным городам запускаются ракеты РФ. Около полугода у границы с Украиной продолжаются систематические учения на территории Беларуси.

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