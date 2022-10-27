Армія РФ може повторно спробувати напасти на Київ з Білорусі - Генштаб

Російська армія знову може розпочати наступ на Київ з території Білорусі через Чорнобильську зону або Чернігівську область.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу.

Громов запевнив, що Чорнобильська зона зараз надійно закрита, інші кордони країни надійно охороняються.

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"Вони відчувають, що не можуть проломити фронт ні на південному, ні на східному напрямку. Тому одним із варіантів є захоплення Києва та ліквідація військово-політичного керівництва. Ми готові до цього. Ми передбачаємо, що противник може вдатися до операції насамперед з республіки Білорусь. Це може бути як напрямок з території Чорнобильської зони, а також з Чернігівської області. Ми готові до цього, але наразі ми не бачимо загрози, що противник безпосередньо буде атакувати", – заявив Громов.

Також він додав, що російських мобілізованих залучать до бойових дій в Україні вже в найближчі 1,5-2 тижні, щоб спробувати стримати контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, днем раніше, 26 жовтня, представник ГУР Андрій Черняк запевнив, що Білорусь не має ударного угруповання, яке було б готове для наступу. Однак диктатор Олександр Лукашенко проводить навчання особового складу, щоб відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

Своєю чергою, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін попередив, що загроза наступу на Україну з Білорусі справді зросла. За його словами, в Білорусі з’явився намір створити ударне угруповання для наступу.

Варто наголосити, що Білорусь фактично бере участь у війні проти України від 24 лютого. З її території на Україну йшли в наступ російські війська, а також звідти по мирних містах запускаються ракети РФ. Близько пів року біля кордону з Україною тривають систематичні навчання на території Білорусі.

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