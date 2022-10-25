Грузия продлила программу помощи украинским беженцам

На сегодняшний день более тысячи украинцев получают ежемесячную социальную помощь в размере 45 лари (600 грн) на человека.
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил о продлении на шесть месяцев программы помощи украинским беженцам.
Об этом сообщает издание "Новости-Грузия".
Грузинское правительство утвердило специальный социальный пакет в феврале с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"У нас есть специальные пункты на границах, куда можно обратиться за помощью. Мы помогаем семьям с ежемесячной арендной платой, а также оказываем социальную помощь. Они получают такую же помощь, как грузинские беженцы из Абхазии и Цхинвали. Мы продолжили эту программу на шесть месяцев", – рассказал министр.
Азарашвили сообщил, что на сегодняшний день в Грузии помощь для оплаты аренды квартир получают 500 семей из Украины: по 300 лари на семью (чуть больше 4 тыс. грн). Более тысячи человек получают ежемесячную социальную помощь в размере 45 лари (600 грн) на человека.
Глава Минздрава также рассказал, что с июля правительство профинансировало социальную помощь беженцам из Украины и аренду квартир на около 1,8 млн лари (24 млн грн).
Напомним, в Польше анонсировали изменения по условиям пребывания украинских беженцев. По данным польских СМИ, беженцы из Украины должны обязательно иметь номер PESEL. На подачу соответствующей заявки будет предусмотрено 30 дней.
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