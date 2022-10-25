Грузія подовжила програму допомоги українським біженцям

На сьогодні понад тисяча українців отримує щомісячну соціальну допомогу в розмірі 45 ларі (600 грн) на особу.

Міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі повідомив про подовження на шість місяців програми допомоги українським біженцям.

Про це повідомляє видання "Новини-Грузія".

Грузинський уряд затвердив спеціальний соціальний пакет у лютому з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

"Ми маємо спеціальні пункти на кордонах, куди можна звернутися по допомогу. Ми допомагаємо сім'ям зі щомісячною орендною платою, а також надаємо соціальну допомогу. Вони отримують таку ж допомогу, як грузинські біженці з Абхазії та Цхінвалі. Ми продовжили цю програму на шість місяців", – розповів міністр.

Азарашвілі повідомив, що на сьогодні у Грузії допомогу для оплати оренди квартир отримують 500 сімей з України: по 300 ларі на сім'ю (трохи більше 4 тис. грн). Понад тисяча людей отримує щомісячну соціальну допомогу в розмірі 45 ларі (600 грн) на особу.

Очільник МОЗ також розповів, що від липня уряд профінансував соціальну допомогу біженцям з України та оренду квартир на близько 1,8 млн ларі (24 млн грн).

Нагадаємо, у Польщі анонсували зміни щодо умов перебування українських біженців. За даними польських ЗМІ, біженці з України повинні будуть обов'язково мати номер PESEL. На подавання відповідної заявки заявки буде передбачено 30 днів.

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