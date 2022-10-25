Поки не їдьте: українських біженців просять не повертатися додому до весни

Верещук каже, що мережі можуть не витримати, якщо всі громадяни повернуться додому.

Українців, які від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали за кордон, закликають, за можливості, не повертатись на Батьківщину у зимовий період.

Про це заявила віцепрем’єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону.

Верещук пояснила, що Росія програє на полі бою і перейшла до терору цивільного населення, знищуючи критичну інфраструктуру. У зв’язку з цим, вона просить українців, у яких є можливість, перезимувати за кордоном.

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Віцепрем'єркасказала, що повернення до України зараз означатиме знову наразити на небезпеку себе, своїх дітей та рідних.

"Росія перейшла до терору цивільного населення, вона не може воювати з армією, вона програє на полі бою... Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія", - наголосила вона.

Верещук, підсумовуючи, сказала, що, хотіла б, щоб вже весною українці повернулись та спільно відновлювали Україну.

"Наші діти повинні жити і навчатися тут, але поки що утримаймось, тому що розуміємо, що ситуація погіршуватиметься, і зиму треба вижити. Переживемо зиму, а далі будемо думати про все решта", - підсумувала віцепрем'єрка.

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Тим часом, у Польщі, яка є серед країн-лідерів із кількості прийнятих українських біженців, взялися масово перевіряти українців, які отримують виплати і повертаються додому. Тамтешній ZUS, на підставі даних прикордонної служби, перевіряє осіб, які виїздять з Польщі на понад місяць і скасовують таким біженцям виплати соціальних допомог за програмами "500+" або "Сімейний капітал опікунчий".

Нагадаємо, журналісти The New York Times спрогнозували, якими будуть наступні 6 тижнів повномасштабної війни в Україні. Офіційні особи США вважають, що бойові дії, ймовірно, триватимуть місяцями. Водночас, в України є можливість досягнути успіху на полі бою.

Своєю чергою керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може закінчитися до літа наступного року.

Ситуація із електропостачанням

Після масованих атак РФ на підприємства критичної інфраструктури України ситуація з електропостачанням є складною. Громадян закликають максимально скоротити електроспоживання: у пікові години увечері та вранці звести до мінімуму електроспоживання, а також не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що графіки віялових відключень електроенергії зроблять справедливішими для споживачів, щоб не було сильних перекосів.

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