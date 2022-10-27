Для українських біженців у Нідерландах змінилися правила: деталі

Біженцям треба до 31 жовтня звернутися до Служби імміграції та натуралізації Нідерландів.

Нідерланди змінили правила для біженців з України від 1 листопада: необхідно мати спеціальну позначку в паспорті або О-документ для підтвердження отримання статусу тимчасового захисту.

Про відповідне рішення поінформував уряд Нідерландів.

Спеціальна позначка в паспорті – це вклейка, що слугуватиме доказом проживання українців у Нідерландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист. Серед іншого, завдяки цьому українці мають доступ до ринку праці.

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Зауважимо, що згідно з нідерландськими законами, працевлаштування іноземців можливе лише за умови отримання дозволу роботодавцем. Проте для українських біженців навесні була розроблена спеціальна спрощена процедура.

Так, від 1 квітня брати на роботу українціву Нідерландах могли без отримання дозволів. Протягом цього періоду біженці могли оформити усі необхідні документи. Проте відповідний механізм завершується 31 жовтня.

Зазначимо, що позначку-вклейку в паспорт або О-документ видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для оформлення необхідно до 31 жовтня звернутися до відомства.

Нагадаємо, напередодні у Польщі анонсували зміни щодо умов перебування біженців з України. Так, необхідно буде мати номер PESEL і на подавання відповідної заявки заявки буде передбачено 30 днів.

Зауважимо, що у Грузії оголосили про подовження на шість місяців програми допомоги українським біженцям.

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