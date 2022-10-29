Зеленський пояснив, через що українські біженці не можуть повертатися додому

Питання ППО є найактуальнішими для України, адже на землі окупанти нічого не можуть зробити з Україною.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російські війська постійними ракетними ударами і атаками дронами-камікадзе не дають українцям, які виїхали за кордон, повертатися додому.

Про це український лідер заявив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

За словами Зеленського, питання протиповітряної та протиракетної оборони є найактуальнішими для України.

"Питання протиповітряної та протиракетної оборони є найактуальнішими. Вони змушують наших людей не повертатися додому. Для нас важливо, щоб поверталися сім'ї і діти, але нам треба їх захищати", - висловився президент.

Зеленський сказав, що будь-які системи ППО важливі, адже вони збережуть життя мирних людей.

"Для нас це пріоритет. Будь-які системи важливі, вони збережуть життя наших людей. ... США є лідерами, вони задають тренд цієї допомоги. На землі Росія з нами нічого зробити не може. Від перших днів війни я говорив про закриття неба. А це ППО, ПРО і авіація. Саме цього нам не вистачає. Допомогти захистити нам наше небо", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що щоденно працює з партнерами для того, щоб посилити протиповітряну оборону України та інші оборонні можливості.

У зверненні у ніч проти 28 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що лише за дві доби російські окупанти випустили у бік України понад 30 дронів. За його даними, українські захисники не допустили прориву ворожих "шахідів" углиб країни й приземлили 23 дрони. Крім того, було знищено ворожу керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25.

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